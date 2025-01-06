Temple maçonnique commémoratif de Californie
Temple maçonnique commémoratif de Californie
Temple maçonnique commémoratif de Californie
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Maisons maçonniques
Fournir des soins et un soutien aux membres vulnérables de la famille fraternelle.
Partenariats communautaires
Collaborer avec diverses organisations pour répondre aux besoins de la communauté.
Bourses d'études
Fournir une aide financière aux étudiants qui poursuivent des études supérieures.
Programme de parcours professionnels dans le domaine des énergies vertes
Présenter aux étudiants les carrières dans les technologies vertes.
À propos
Temple maçonnique commémoratif de Californie
Fondée en
1963
EIN
941266937
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1111 CALIFORNIA ST SAN FRANCISCO, California 94108-2252 United States
Site web
www.freemason.org
Téléphone
(415)-776-7000
Adresse électronique
À propos
La mission
Le California Masonic Memorial Temple est un lieu de rassemblement à San Francisco, qui encourage la communauté des francs-maçons et honore leur héritage. Pour en savoir plus, consultez le site www.freemason.org.
