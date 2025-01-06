California Institute Of Technology
California Institute Of Technology
California Institute Of Technology
California Institute Of Technology
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aerospace
Study the design, development, and science of aircraft and spacecraft.
Applied and Computational Mathematics
Use mathematical and computational tools to solve real-world problems.
Applied Physics
Explore the intersection of physics and engineering.
Astrophysics
Study the physics of the universe, including stars, galaxies, and cosmology.
À propos
California Institute Of Technology
Fondée en
1937
EIN
951643307
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Universités et collèges
Adresse
1200 E CALIFORNIA BLVD MC2346 PASADENA, California 91125-0001 United States
Site web
www.caltech.edu
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1891 as Throop University, the California Institute of Technology (Caltech) is a world-renowned science and engineering research and education institution. Caltech's mission is to expand human knowledge and benefit society through research integrated with education. Located in Pasadena, CA, Caltech is known for its contributions to science and technology.
La mission
The mission of the California Institute of Technology is to expand human knowledge and benefit society through research integrated with education.
