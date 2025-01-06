California Institute Of International Studies
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Philosophy, Cosmology, and Consciousness
Explores consciousness, reality, and the universe through philosophical and cosmological perspectives.
Ecology, Spirituality, and Religion
Examines the relationship between ecology, spirituality, and religious traditions.
Integral and Transpersonal Psychology
Studies psychology with a focus on integrating different aspects of human experience and transcending personal limitations.
East-West Psychology
Combines Eastern and Western psychological theories and practices.
À propos
Fondée en
1965
EIN
941606120
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
468 CHANNING AVE PALO ALTO, California 94301-2801 United States
Site web
www.ciis.edu
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
CIIS exists to awaken the world through transformative education, pioneering research, and conscious leadership.
