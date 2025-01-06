Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The California Genealogical Society (CGS), est. 1898, is Northern California's premier genealogy resource. Their library holds 38,000+ books. CGS offers research services, online indexes/databases, and resources for tracing California and US ancestors. They inform members through a blog and eNews.

La mission

California Genealogical Society helps people in Oakland and beyond explore family histories, fostering connections to ancestry and preserving stories for future generations.