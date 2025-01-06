California Genealogical Society
Faire un don
California Genealogical Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
California Genealogical Society
Acheter pour soutenir
California Genealogical Society
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
California Genealogical Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Genealogy Classes and Workshops
Offers introductory and advanced classes, seminars, and workshops both online and in-person to help people research their family history.
Special Interest Groups (SIGs)
Sponsors Special Interest Groups, providing a venue or online forum for members to pursue specific areas of genealogical study.
Research Trips
Organizes guided research trips to genealogical libraries for novice and experienced researchers.
Online Genealogical Resources
Provides online resources to assist members in their genealogical research.
À propos
California Genealogical Society
Fondée en
1966
EIN
946130842
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
2201 BROADWAY STE LL2 OAKLAND, California 94612-3031 United States
Site web
www.californiaancestors.org
Téléphone
(510)-663-1358
Adresse électronique
À propos
The California Genealogical Society (CGS), est. 1898, is Northern California's premier genealogy resource. Their library holds 38,000+ books. CGS offers research services, online indexes/databases, and resources for tracing California and US ancestors. They inform members through a blog and eNews.
La mission
California Genealogical Society helps people in Oakland and beyond explore family histories, fostering connections to ancestry and preserving stories for future generations.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :