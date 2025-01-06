California Garden Clubs
California Garden Clubs
Programmes et services
Programme de mentorat
Programmes éducatifs
Offers educational programs on gardening techniques, floral design, conservation, and environmental issues for members and the community.
Gardening-Related Courses
Provides gardening-related courses developed by National Garden Clubs, Inc., with curriculum tested nationwide.
Subventions de projets
Provides grants to NGC member clubs to educate adults and children about gardening and community pride.
À propos
California Garden Clubs
Fondée en
1969
EIN
956122857
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Jardins communautaires
Adresse
PO BOX 442 CULVER CITY, California 90232-0000 United States
Site web
www.californiagardenclubs.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
California Garden Clubs, Inc., founded in 1969, promotes gardening, floral design, civic beautification, environmental responsibility, and the exchange of information and ideas. It is the largest volunteer gardening organization in California.
La mission
CGCI promotes gardening, floral design, civic beautification, environmental responsibility and the exchange of information and ideas.
