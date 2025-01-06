California Council For Exceptional Children
Faire un don
California Council For Exceptional Children
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
California Council For Exceptional Children
Acheter pour soutenir
California Council For Exceptional Children
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
California Council For Exceptional Children
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement professionnel
Provides ongoing professional development opportunities for special education teachers and professionals.
Défense des intérêts
Advocates for appropriate governmental policies for students with disabilities.
Normes professionnelles
Sets professional standards for special education programs and educators.
Ressources et soutien
Offers resources and support to special education professionals for effective practice.
À propos
California Council For Exceptional Children
Fondée en
1967
EIN
952470478
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
PO BOX 1086 LA MIRADA, California 90637-0000 United States
Site web
calstatecec.org
Téléphone
(888)-232-7733
Adresse électronique
À propos
The California Council for Exceptional Children strives to support professionals, students, administrators, para-educators, service providers, and aspiring special educators. It aims to improve educational outcomes for individuals with exceptionalities.
La mission
CA CEC strives to support professionals, students, administrators, para-educators, service providers, and aspiring special educators, working to improve educational outcomes.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :