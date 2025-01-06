Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The California Avocado Society, founded in 1915, promotes efficient avocado production and orderly marketing, ensuring long-term profitability for growers. It provides resources on cultural, marketing, research, and governmental issues related to avocado farming in California.

La mission

