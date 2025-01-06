California Audubon Society
California Audubon Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Audubon Conservation Ranching
Develops habitat management plans that support regenerative grazing, control invasive species, and restore native plant communities.
Community Science
Monitors snowy plovers, California Least Terns, and encourages bird observations through eBird and iNaturalist.
Programmes d'éducation
Engages youth and families in local nature awareness, scientific study, and environmental practices.
À propos
California Audubon Society
Fondée en
1951
EIN
951856339
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 7769 VAN NUYS, California 91409-7769 United States
Site web
sfvaudubon.org
Téléphone
(747)-237-3720
Adresse électronique
À propos
La mission
The San Fernando Valley Audubon Society educates the public and protects wildlife habitat in the San Fernando Valley and larger southern California region.
