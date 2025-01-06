Association californienne des écoles indépendantes
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services d'accréditation
Accréditation des écoles primaires, moyennes et secondaires de Californie, garantissant des normes élevées et une amélioration continue.
Formation des administrateurs
Assurer la formation et le développement professionnel des nouveaux administrateurs et directeurs d'écoles indépendantes.
À propos
Association californienne des écoles indépendantes
Fondée en
1992
EIN
952465881
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
100 N BRAND BLVD GLENDALE, California 91203-2641 États-Unis
Site web
www.caisca.org
Téléphone
(818)-845-0800
Adresse électronique
À propos
L'Association californienne des écoles indépendantes (CAIS), fondée en 1941, soutient les écoles indépendantes par le biais de l'accréditation et des ressources. 1941, soutient les écoles indépendantes par le biais de l'accréditation et des ressources. La CAIS garantit des normes éthiques et académiques élevées, en responsabilisant les responsables éducatifs et en favorisant un environnement d'apprentissage diversifié. Plus de 90 % des élèves de la CAIS fréquentent des établissements d'enseignement supérieur de quatre ans.
La mission
Le CAIS soutient les écoles qui s'efforcent d'atteindre des normes éducatives ambitieuses au sein de communautés d'apprentissage équitables et inclusives.
