California Appellate Defense Counsel
Faire un don
California Appellate Defense Counsel
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
California Appellate Defense Counsel
Acheter pour soutenir
California Appellate Defense Counsel
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
California Appellate Defense Counsel
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Appellate Attorney Support
Offers resources like a brief bank, discussion forums, and webinars to improve the professional lives of appointed counsel.
À propos
California Appellate Defense Counsel
Fondée en
1994
EIN
954438848
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Organisations de défense des droits civils
Adresse
PO BOX 2433 PASADENA, California 91102-0000 United States
Site web
cadc.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
California Appellate Defense Counsel Inc., founded in 1994, aims to improve the professional lives of appointed appellate and post-conviction counsel and promote the fair administration of justice. They provide resources and support to attorneys handling criminal and dependency appeals in California.
La mission
CADC's mission is to improve the professional lives of appointed appellate and post-conviction counsel and to promote the fair administration of justice.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :