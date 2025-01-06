California Alumni Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Alumni Scholars Program
Provides undergraduate scholarships to Cal students, making a profound impact on their futures.
Mentors
Offers coaching and one-on-one mentorship from alumni to help students develop career and professional skills.
Programmes éducatifs et conférences
Provides forums, both in-person and virtual, for alums to learn, debate, and discuss various topics.
Cal Discoveries Travel
Creates global learning opportunities for travelers.
À propos
California Alumni Association
Fondée en
1962
EIN
941007751
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
1 ALUMNI HOUSE BERKELEY, California 94720-7521 United States
Site web
alumni.berkeley.edu
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The California Alumni Association cultivates a lifelong relationship with UC Berkeley by connecting and inspiring alums, students, and the campus community through meaningful and inclusive opportunities. They foster diversity, create belonging, and advance equity. Founded in 1962, the association supports Cal students and builds relationships among alumni.
La mission
The Cal Alumni Association connects and inspires alums, students, and the campus community through meaningful engagement.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
