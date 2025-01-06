Calaveras Humane Society
Calaveras Humane Society
Calaveras Humane Society
Calaveras Humane Society
Calaveras Humane Society
Programmes et services
Spay Neuter Voucher
Provides financial assistance to Calaveras County residents for spaying/neutering their dogs and cats.
Pet Guardian Program
Ensures care for pets after their guardian's passing by placing them in new homes.
Free Pets For Veterans
Provides veterans with free pet adoptions.
Seniors For Seniors
Offers senior citizens (65+) the opportunity to adopt animals (3+ years) at half the regular adoption fee.
À propos
Calaveras Humane Society
Fondée en
1979
EIN
942581703
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
1209 HWY49 ANGELS CAMP, California 95222-0000 United States
Site web
calaverashumane.org
Téléphone
(209)-736-9417
Adresse électronique
À propos
Calaveras Humane Society, founded in 1979, is a no-kill animal shelter in Angels Camp, CA. Their mission is to promote an excellent quality of life for pets in the region by involving the community. They offer adoption services and other programs.
La mission
Our goal is to promote an excellent quality of life for the companion animals of our region. We seek to involve and engage the greater community in achieving our mission.
