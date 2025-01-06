Cal Poly Humboldt Sponsored Programs Foundation
Grant and Contract Services
Provides professional pre- and post-award grant and contract services to the Cal Poly Humboldt community, administering externally-funded projects and submitting proposals.
À propos
Cal Poly Humboldt Sponsored Programs Foundation
Fondée en
1952
EIN
946050071
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
1 HARPST ST ARCATA, California 95521-8299 United States
Site web
www.humboldt.edu
Téléphone
(707)-826-3011
Adresse électronique
-
À propos
The Cal Poly Humboldt Sponsored Programs Foundation provides the campus community with professional and accessible Pre- and Post-award grant and contract services. SPF administers externally-funded grants/contracts and submits proposals to external funding agencies on behalf of Cal Poly Humboldt.
La mission
SPF provides the Cal Poly Humboldt community with professional, accessible Pre-Award and Post-Award grant and contract services.
