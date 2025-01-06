Cadillac Volleyball Club
Faire un don
Cadillac Volleyball Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Cadillac Volleyball Club
Acheter pour soutenir
Cadillac Volleyball Club
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cadillac Volleyball Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Beach Volleyball
Volleyball skill sessions in a fun and sandy environment for students entering 5th through 8th grade.
AAU Volleyball
Competitive volleyball teams for 7th, 8th, and 9th graders who attend Cadillac Area Public Schools or plan to attend Cadillac High School.
À propos
Cadillac Volleyball Club
Fondée en
2023
EIN
920560309
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Sports et loisirs
Adresse
8178 COLLEEN DR CADILLAC, Michigan 49601-8526 United States
Site web
cadillacvolleyballclub.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
CADILLAC VOLLEYBALL CLUB, founded in 2023, organizes youth volleyball opportunities for students in Cadillac Area Public Schools. They offer off-season programs for 5th & 6th graders, summer beach volleyball, and AAU teams for 7th-9th graders (13U, 14U, 15U).
La mission
This club organizes and promotes other youth volleyball opportunities for students who attend Cadillac Area Public Schools or who live in the CAPS school district.
Recherche d'autres organisations en
Michigan, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :