Festival de musique contemporaine de Cabrillo

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme d'ensemble pour la jeunesse

Une expérience musicale unique et pratique pour les jeunes musiciens âgés de 16 à 24 ans, qui propose des ateliers, des discussions avec des artistes et un accompagnement à la composition.

Ateliers pour chefs d'orchestre et compositeurs

Ateliers pour chefs d'orchestre et compositeurs animés par des professeurs, dont le directeur musical du festival Cabrillo.

Concert familial gratuit

Un concert gratuit pour les familles avec des histoires accessibles et charmantes mises en musique.

