Festival de musique contemporaine de Cabrillo
Faire un don
Festival de musique contemporaine de Cabrillo
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Festival de musique contemporaine de Cabrillo
Acheter pour soutenir
Festival de musique contemporaine de Cabrillo
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Festival de musique contemporaine de Cabrillo
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'ensemble pour la jeunesse
Une expérience musicale unique et pratique pour les jeunes musiciens âgés de 16 à 24 ans, qui propose des ateliers, des discussions avec des artistes et un accompagnement à la composition.
Ateliers pour chefs d'orchestre et compositeurs
Ateliers pour chefs d'orchestre et compositeurs animés par des professeurs, dont le directeur musical du festival Cabrillo.
Concert familial gratuit
Un concert gratuit pour les familles avec des histoires accessibles et charmantes mises en musique.
À propos
Festival de musique contemporaine de Cabrillo
Fondée en
1965
EIN
946123298
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels > Organismes à but non lucratif dans le domaine de la musique
Adresse
147 S RIVER ST STE 232 SANTA CRUZ, California 95060-4556 United States
Site web
cabrillomusic.org
Téléphone
(831)-426-6966
Adresse électronique
-
À propos
Fondé en 1963, le Cabrillo Festival of Contemporary Music de Santa Cruz se consacre à l'interprétation de la musique symphonique contemporaine de compositeurs vivants. Présentant de nouvelles œuvres pour orchestre, le festival offre une plateforme aux compositeurs établis et émergents, en proposant des possibilités d'engagement significatif par le biais d'ateliers, de répétitions publiques et de programmes éducatifs.
La mission
Le CABRILLO FESTIVAL OF CONTEMPORARY MUSIC propose des spectacles musicaux novateurs à Santa Cruz, invitant la communauté à découvrir et à apprécier ensemble des œuvres contemporaines.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :