Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Pandemic Assistance
Offered loan skip-a-pays and fee waivers to support members during the coronavirus pandemic. Saved members over $150,000 in fees.
Cabrillo Advanced Relief Effort (C.A.R.E.)
Provides pre-approved access to emergency funds through a line of credit for members facing financial hardship.
STAR Rewards Program
A 5-tiered system offering value-added benefits based on total deposits and loan balances, growing rewards as the relationship with Cabrillo grows.
À propos
Cabrillo Credit Union
Fondée en
2018
EIN
951968774
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
3710 RUFFIN RD SAN DIEGO, California 92123-1812 United States
Site web
www.cabrillocu.com
Téléphone
(800)-222-7455
Adresse électronique
https://www.cabrillocu.com/Contact-Us
À propos
Cabrillo Credit Union, founded in 1955, started by serving Border Patrol agents in San Diego. Today, their mission is to enrich the lives of their member-owners, one relationship at a time. They empower members and employees to achieve ambitious results.
La mission
Cabrillo Credit Union offers trusted financial services to the San Diego community, helping members achieve their financial goals with care and integrity.
