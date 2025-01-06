Cabbage & Crayons
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Supporting the Gioto Dumpsite Community
Offers education, health, and safety to the Kenyan Gioto Dumpsite Community. Aims to create a loving and supportive space for each child.
Fondée en
2023
EIN
922468762
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
PO BOX 6614 COLORADO SPGS, Colorado 80934-6614 United States
Site web
www.cabbageandcrayons.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
CABBAGE & CRAYONS, founded in 2023, serves the Kenyan Gioto Dumpsite Community. By the love of Christ, they provide education, health, and safety through partnerships with local leaders to build a nurturing school community and offer relief services.
La mission
By the love of Christ, we serve the Kenyan Gioto Dumpsite Community offering education, health, and safety.
