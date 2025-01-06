Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

CABBAGE & CRAYONS, founded in 2023, serves the Kenyan Gioto Dumpsite Community. By the love of Christ, they provide education, health, and safety through partnerships with local leaders to build a nurturing school community and offer relief services.

La mission

