Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
CUNY Research Scholars Program (CRSP)
Funds year-long research experiences for associate degree students at CUNY community colleges and comprehensive schools.
Fondée en
1984
EIN
953900435
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
117 BIMINI PLACE 221 LOS ANGELES, California 90004-0000 United States
Site web
laecovillage.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
CRSP dba Los Angeles Ecovillage Institute (LAEVI), founded in 1980 by Lois Arkin, is an education, training, outreach, research, and development center. LAEVI focuses on resilient and regenerative communities, raising community life quality, lowering environmental impacts, and expanding awareness of sustainable urban living.
La mission
LAEVI expands public awareness about sustainable urban living while raising the quality of community life and lowering environmental impacts.
