Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Hawaiian Hall
Showcases significant cultural artifacts related to Hawaiian history and culture.
Pacific Hall
Represents various Pacific Islands and their histories.
Dinosaur Exhibit
Features dinosaur displays and interactive areas for children, including a sandpit and digging station.
Richard T. Mamiya Science Adventure Center
Offers interactive activities and displays related to science, including a wind wall and a volcano exhibit.
À propos
C N Wodehouse Bishop Museum Trust
Fondée en
1992
EIN
990296250
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 3170 HONOLULU, Hawaii 96802-3170 United States
Site web
www.bishopmuseum.org
Téléphone
(808)-847-3511
Adresse électronique
À propos
C N Wodehouse Bishop Museum Trust, founded in 1992, supports the Bishop Museum's charitable and educational programs in Honolulu, HI. The Bishop Museum's mission is to inspire community and visitors through exploration, celebration, and perpetuation of Hawaii's history and culture.
La mission
Bishop Museum inspires our community and visitors through the exploration, celebration, and perpetuation of the extraordinary history, culture, and environment.
