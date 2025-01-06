Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

C N Wodehouse Bishop Museum Trust, founded in 1992, supports the Bishop Museum's charitable and educational programs in Honolulu, HI. The Bishop Museum's mission is to inspire community and visitors through exploration, celebration, and perpetuation of Hawaii's history and culture.

La mission

Bishop Museum inspires our community and visitors through the exploration, celebration, and perpetuation of the extraordinary history, culture, and environment.