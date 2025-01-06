alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Support client 

C N Wodehouse Bishop Museum Trust

 - 
Inspires community through exploration, celebration, perpetuation.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos propres campagnes de dons?
Réclamez ce profil
DécoratifDécoratif

Événements de 

C N Wodehouse Bishop Museum Trust

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Décoratif
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Décoratif
Loterie, tirage, 50/50
C N Wodehouse Bishop Museum Trust
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
C N Wodehouse Bishop Museum Trust
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Décoratif
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
C N Wodehouse Bishop Museum Trust
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos événements?
Réclamez ce profil

Acheter pour soutenir

C N Wodehouse Bishop Museum Trust

100% de vos achats soutiennent 
C N Wodehouse Bishop Museum Trust
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter votre propre marchandise?
Réclamez ce profil
Décoratif

C N Wodehouse Bishop Museum Trust


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Hawaiian Hall

Showcases significant cultural artifacts related to Hawaiian history and culture.

__wf_reserved_inherit

Pacific Hall

Represents various Pacific Islands and their histories.

__wf_reserved_inherit

Dinosaur Exhibit

Features dinosaur displays and interactive areas for children, including a sandpit and digging station.

__wf_reserved_inherit

Richard T. Mamiya Science Adventure Center

Offers interactive activities and displays related to science, including a wind wall and a volcano exhibit.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez personnaliser la présentation de vos programmes et services ?
Réclamez ce profil

À propos

C N Wodehouse Bishop Museum Trust

Fondée en

1992

EIN

990296250

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Arts et culture

Adresse

PO BOX 3170 HONOLULU, Hawaii 96802-3170 United States

Site web

www.bishopmuseum.org

Téléphone

(808)-847-3511

Adresse électronique

-

Socials
DécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratif
C N Wodehouse Bishop Museum Trust
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus

À propos

C N Wodehouse Bishop Museum Trust, founded in 1992, supports the Bishop Museum's charitable and educational programs in Honolulu, HI. The Bishop Museum's mission is to inspire community and visitors through exploration, celebration, and perpetuation of Hawaii's history and culture.

La mission

Bishop Museum inspires our community and visitors through the exploration, celebration, and perpetuation of the extraordinary history, culture, and environment.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous voulez raconter votre histoire à votre manière?
Réclamez ce profil
En savoir plus...
Décoratif

Recherche d'autres organisations en 

Hawaï, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
C N Wodehouse Bishop Museum Trust

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
Décoratif

Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)

Pour les donateurs
Cette organisation à but non lucratif collecte activement des fonds par l'intermédiaire de Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
  • 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
  • Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
  • Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Zeffy n'a jamais facturé de frais aux organisations à but non lucratif. Et nous ne le ferons jamais.
En savoir plus sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent
Pour les organisations à but non lucratif

Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.

Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.

Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :

🐶 30 opérations de stérilisation
🍲 8 500+ repas servis
🎒 40 kits de fournitures scolaires
🚌 3 bus affrétés pour les sorties scolaires
✈️ 2 ou 3 voyages missionnaires de jeunes entièrement financés
Réclamez ce profilComment Zeffy est-il libre ?
Calculez vos pertes de redevances
Prêt à collecter des fonds sans frais?
Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !