Butler Agape Foundation

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Rescue and Restoration

Rescuing victims of sex trafficking and providing safe homes for survivors to heal and rebuild their lives.

Reintegration Programs

Creating programs to reintegrate survivors back into their communities.

Partenariats avec les forces de l'ordre

Partnering with local law enforcement to combat sex trafficking.

Schools for At-Risk Children

Building schools to protect children from trafficking and provide education.

