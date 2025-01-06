Butler Agape Foundation
Faire un don
Butler Agape Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Butler Agape Foundation
Acheter pour soutenir
Butler Agape Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Butler Agape Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rescue and Restoration
Rescuing victims of sex trafficking and providing safe homes for survivors to heal and rebuild their lives.
Reintegration Programs
Creating programs to reintegrate survivors back into their communities.
Partenariats avec les forces de l'ordre
Partnering with local law enforcement to combat sex trafficking.
Schools for At-Risk Children
Building schools to protect children from trafficking and provide education.
À propos
Butler Agape Foundation
Fondée en
2023
EIN
920663534
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
3.3.1. Victim Aid Services
Adresse
3809 PITCHSTONE DR MCKINNEY, Texas 75070-2679 United States
Site web
aimfree.org
Téléphone
(916)-784-2800
Adresse électronique
À propos
BUTLER AGAPE FOUNDATION, est. 2023, is dedicated to combating sex trafficking. Affiliated with Agape International Missions, it works to rescue, heal, and empower survivors, fighting for every child's worth.
La mission
BUTLER AGAPE FOUNDATION is dedicated to uplifting the McKinney community, providing support and resources to those in need with care and compassion.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :