Programmes et services
Seven Steps to Practical Occultism
A course consisting of visualization methods.
Introduction to Tarot
An introductory course to the Tarot.
Tarot Fundamentals
A course providing a foundation in Tarot.
Developing Supersensory Powers
A course focused on developing supersensory abilities.
Fondée en
1962
EIN
953099114
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
5101 N FIGUEROA ST LOS ANGELES, California 90042-3921 United States
Site web
www.bota.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Builders of the Adytum (B.O.T.A.) is a religious organization dedicated to spiritual attunement through study, practice, and worship in the Western Mystery Tradition. B.O.T.A. provides spiritual seekers with a deeper understanding of esoteric traditions for personal growth and enlightenment through comprehensive lessons.
La mission
BUILDERS OF THE ADYTUM serves the Los Angeles community from 5101 N Figueroa St, providing guidance and resources for personal and spiritual development. Learn more at www.bota.org.
