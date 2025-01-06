Site d'histoire vivante du soldat Buffalo

À propos

La société Buffalo Soldier Living History Site, fondée en 2023, préserve la propriété d'un soldat buffle à Allen, dans le Maryland. Il informe le public sur les sacrifices et les expériences des Buffalo Soldiers, des soldats noirs américains qui ont servi dans une armée américaine ségréguée, en encourageant le respect pour leur service et leur courage. Le site vise à attirer les touristes avec des expositions historiques, des ateliers et des reconstitutions, en soulignant leur rôle vital dans l'expansion vers l'ouest.

La mission

Buffalo Soldier Living History Site Co partage et préserve l'héritage des Buffalo Soldiers à Joppa, dans le Maryland, en créant un espace d'éducation et de commémoration au sein de la communauté.