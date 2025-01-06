Site d'histoire vivante du soldat Buffalo
Site d'histoire vivante du soldat Buffalo
Site d'histoire vivante du soldat Buffalo
Site d'histoire vivante du soldat Buffalo
Site d'histoire vivante du soldat Buffalo
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Site d'histoire vivante
Préserve la propriété d'un soldat de Buffalo et sensibilise le public à l'histoire et à l'héritage des soldats noirs américains.
À propos
Site d'histoire vivante du soldat Buffalo
Fondée en
2023
EIN
932504159
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
PO BOX 4 JOPPA, Maryland 21085-0004 États-Unis
Site web
polkoutpost.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La société Buffalo Soldier Living History Site, fondée en 2023, préserve la propriété d'un soldat buffle à Allen, dans le Maryland. Il informe le public sur les sacrifices et les expériences des Buffalo Soldiers, des soldats noirs américains qui ont servi dans une armée américaine ségréguée, en encourageant le respect pour leur service et leur courage. Le site vise à attirer les touristes avec des expositions historiques, des ateliers et des reconstitutions, en soulignant leur rôle vital dans l'expansion vers l'ouest.
La mission
Buffalo Soldier Living History Site Co partage et préserve l'héritage des Buffalo Soldiers à Joppa, dans le Maryland, en créant un espace d'éducation et de commémoration au sein de la communauté.
Recherche d'autres organisations en
Maryland, États-Unis
{Similaire 1}
