Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Arts-Focused Preschool Program
An inclusive preschool with a Spanish-bilingual program in a nurturing, arts-focused environment. Children express themselves through play and exploration.
À propos
Fondée en
1980
EIN
942590868
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
589 GUERRERO ST SAN FRANCISCO, California 94110-1016 United States
Site web
bdfs.org
Téléphone
(415)-431-3535
Adresse électronique
-
À propos
Buen Dia Family School, founded in 1977, is a Spanish bilingual preschool in San Francisco. With a nurturing, arts-focused environment, children express themselves through play, following their interests with guidance from teachers who collaborate in their learning.
La mission
Buen Dia is an inclusive arts-focused preschool with a Spanish-bilingual program in a nurturing exploratory environment.
