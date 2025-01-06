Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Buen Dia Family School, founded in 1977, is a Spanish bilingual preschool in San Francisco. With a nurturing, arts-focused environment, children express themselves through play, following their interests with guidance from teachers who collaborate in their learning.

La mission

Buen Dia is an inclusive arts-focused preschool with a Spanish-bilingual program in a nurturing exploratory environment.