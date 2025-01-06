Buddys Backyard Gives Back
Programme de mentorat
Support for TropRock Music and Musicians
Presents TropRock music and musicians to the community, bringing the therapeutic power of the music to a wide audience, educating about the genre, and fostering its future.
Buddys Backyard Gives Back
Fondée en
2023
EIN
923797360
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
11120 AMITE RIVER RD BATON ROUGE, Louisiana 70817-8516 United States
Site web
buddysbackyard.rocks
La mission
Our mission is to present extraordinary TropRock music and musicians to the community, to bring the therapeutic power of music, friendship, and community to those in need.
