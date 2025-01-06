Fondation Buddy Taub

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Vieillir sur place

Établir des partenariats pour relever les défis et saisir les opportunités de notre population vieillissante, en aidant les personnes âgées à conserver leur indépendance.

Petite enfance

Partenariat avec des défenseurs, des chercheurs et des praticiens pour soutenir les enfants (de la naissance à l'âge de 9 ans) et leurs familles.

Paterson, New Jersey

Soutenir les programmes et les initiatives à Paterson, New Jersey.

L'héritage

Poursuivre l'héritage de la Fondation Taub par l'octroi de subventions stratégiques.

