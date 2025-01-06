Fondation Buddy Taub
Fondation Buddy Taub
Fondation Buddy Taub
Fondation Buddy Taub
Fondation Buddy Taub
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Vieillir sur place
Établir des partenariats pour relever les défis et saisir les opportunités de notre population vieillissante, en aidant les personnes âgées à conserver leur indépendance.
Petite enfance
Partenariat avec des défenseurs, des chercheurs et des praticiens pour soutenir les enfants (de la naissance à l'âge de 9 ans) et leurs familles.
Paterson, New Jersey
Soutenir les programmes et les initiatives à Paterson, New Jersey.
L'héritage
Poursuivre l'héritage de la Fondation Taub par l'octroi de subventions stratégiques.
À propos
Fondation Buddy Taub
Fondée en
1996
EIN
954588448
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
9200 W SUNSET BLVD STE 525 LOS ANGELES, California 90069-3507 États-Unis
Site web
taubfoundation.org
Téléphone
300707666
Adresse électronique
À propos
La Buddy Taub Foundation, créée en 1996, est une fondation privée située à Los Angeles. 1996, est une fondation privée de Los Angeles. Elle soutient des organisations par le biais de subventions, en mettant l'accent sur les arts et la culture. La fondation possède des actifs d'environ 8,18 millions de dollars et octroie chaque année environ 423 000 dollars.
La mission
La Buddy Taub Foundation est au service de Los Angeles depuis ses locaux de Sunset Blvd. Elle apporte son soutien et ses ressources pour enrichir la communauté locale. Pour en savoir plus, consultez le site taubfoundation.org.
