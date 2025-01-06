Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Buddy Bag Project Inc., founded in 2023, partners with City Union Mission to pack and deliver personal care bags to unhoused individuals in Kansas City. The mission is to share God's grace and promote empowerment.

La mission

The mission of BUDDY BAG PROJECT, INC. is to share God's grace & promote empowerment through connection, encouragement, & service among all stakeholders.