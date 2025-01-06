Buddy Bag Project
Faire un don
Buddy Bag Project
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Buddy Bag Project
Acheter pour soutenir
Buddy Bag Project
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Buddy Bag Project
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Buddy Bags
Provides personal care bags to unhoused men, women, and children in partnership with City Union Mission, sharing God's grace and empowerment.
À propos
Buddy Bag Project
Fondée en
2023
EIN
921847878
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Besoins fondamentaux > Refuges pour sans-abri
Adresse
1906 NW 69TH ST KANSAS CITY, Missouri 64151-2398 United States
Site web
buddybagprojectinc.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Buddy Bag Project Inc., founded in 2023, partners with City Union Mission to pack and deliver personal care bags to unhoused individuals in Kansas City. The mission is to share God's grace and promote empowerment.
La mission
The mission of BUDDY BAG PROJECT, INC. is to share God's grace & promote empowerment through connection, encouragement, & service among all stakeholders.
Recherche d'autres organisations en
Missouri, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :