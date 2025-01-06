Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Buddhist Film Foundation, founded in 2002, is the world's leading resource for Buddhist-themed and inspired cinema. It presents, archives, and promotes Buddhist films, also offering fiscal sponsorship to filmmakers seeking grants for related projects.

La mission

The Buddhist Film Foundation utilizes motion pictures to foster knowledge and appreciation of core Buddhist principles, like compassion and respect for our world's interconnectedness.