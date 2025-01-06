Buddhist Film Foundation
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de parrainage fiscal
Provides filmmakers with a fiscal sponsor to allow funders tax-deductibility for their donations. Funds are remitted to the projects quickly, minus a small administrative fee.
Fondée en
2002
EIN
943402911
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 22755 OAKLAND, California 94609-5355 United States
Site web
buddhistfilmfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
Buddhist Film Foundation, founded in 2002, is the world's leading resource for Buddhist-themed and inspired cinema. It presents, archives, and promotes Buddhist films, also offering fiscal sponsorship to filmmakers seeking grants for related projects.
La mission
The Buddhist Film Foundation utilizes motion pictures to foster knowledge and appreciation of core Buddhist principles, like compassion and respect for our world's interconnectedness.
