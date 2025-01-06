Bt Foundation Usa
Faire un don
Bt Foundation Usa
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Bt Foundation Usa
Acheter pour soutenir
Bt Foundation Usa
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Bt Foundation Usa
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Girls Education Program
Empowering girls through education to improve their future prospects.
Improving Physical and Mental Health
Providing resources and support to enhance the physical and mental well-being of communities.
Education Support to Orphan & Vulnerable Children
Offering educational assistance to orphans and vulnerable children to help them succeed.
Literacy & Learning Interventions
Implementing programs to improve literacy and learning skills within marginalized communities.
À propos
Bt Foundation Usa
Fondée en
2024
EIN
933794714
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
54 ADMIRAL LN HICKSVILLE, New York 11801-4430 United States
Site web
btfoundationusa.org
Téléphone
(151)-626-39991
Adresse électronique
À propos
BT Foundation USA INC, established in 2024, envisions global advancement for marginalized individuals, focusing on education, health, and economic empowerment. The foundation is dedicated to efficiently leveraging resources to foster economic, educational, and medical advancements in underserved communities worldwide.
La mission
BT FOUNDATION USA INC strives to uplift and support the Hicksville, NY community, making a positive impact through local initiatives and accessible resources.
Recherche d'autres organisations en
New York, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :