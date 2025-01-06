Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

BT Foundation USA INC, established in 2024, envisions global advancement for marginalized individuals, focusing on education, health, and economic empowerment. The foundation is dedicated to efficiently leveraging resources to foster economic, educational, and medical advancements in underserved communities worldwide.

La mission

BT FOUNDATION USA INC strives to uplift and support the Hicksville, NY community, making a positive impact through local initiatives and accessible resources.