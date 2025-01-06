Confrérie des chevaliers de la vigne
Faire un don
Confrérie des chevaliers de la vigne
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Confrérie des chevaliers de la vigne
Acheter pour soutenir
Confrérie des chevaliers de la vigne
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Confrérie des chevaliers de la vigne
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Éducation au vin et programmes sociaux
Propose des programmes viticoles uniques, à la fois éducatifs et sociaux pour ses membres, en promouvant les vins américains et les régions viticoles.
Programme de bourses
Offre des bourses aux étudiants qui poursuivent des études supérieures menant à une carrière dans l'industrie du vin.
À propos
Confrérie des chevaliers de la vigne
Fondée en
1977
EIN
953866643
Type IRS 501(C)
501(c)(10)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
755 LAKEFIELD RD STE A WESTLAKE VLG, California 91361-2647 United States
Site web
kov.org
Téléphone
(844)-440-8463
Adresse électronique
À propos
La confrérie des Chevaliers de la Vigne, fondée en 1964, promeut l'industrie viticole américaine et éduque ses membres sur le vin. Elle honore le vin, le pays et l'humanité, en défendant les vins américains et les régions viticoles. L'organisation présente et reconnaît les personnes qui soutiennent les vins américains.
La mission
La Confrérie des Chevaliers de la Vigne promeut les vins américains et les régions productrices de vin, présente des vins de qualité du monde entier et ravive le respect du vin et de la culture du vin pour l'humanité et le pays.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :