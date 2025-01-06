Brother Oliver Foundation International
Faire un don
Brother Oliver Foundation International
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Brother Oliver Foundation International
Acheter pour soutenir
Brother Oliver Foundation International
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Brother Oliver Foundation International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Initiative pour l'eau propre
Building water towers to provide clean drinking water to communities in need.
Nonprofit Hospital
Providing medical services to those who need it.
Free Healthcare Clinics
Offering free medical services, including screenings, prescriptions, and surgeries.
Food and Clothing
Distributing food and clothing to improve lives.
À propos
Brother Oliver Foundation International
Fondée en
2024
EIN
991063332
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
14710 PECOS ST WESTMINSTER, Colorado 80023-8408 United States
Site web
brotheroliverfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Brother Oliver Foundation International, founded in 2024, focuses on improving lives through education, healthcare, and clean water initiatives. Their projects include supporting a nonprofit hospital, providing free healthcare clinics, food and clothing, nursing school assistance, and education scholarships.
La mission
We are a nonprofit organization dedicated to improving the lives of people in need through education, healthcare, clean water, and more.
Recherche d'autres organisations en
Colorado, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :