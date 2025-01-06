Bronzeville Leadership Academy
Faire un don
Bronzeville Leadership Academy
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Bronzeville Leadership Academy
Acheter pour soutenir
Bronzeville Leadership Academy
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Bronzeville Leadership Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
It Takes A Village Leadership Academy
A K-8 social justice school in Chicago, focused on leadership, critical thinking, and global awareness.
World Scholars Program
A year-long enrichment program providing global education.
GrassRoots Campaigns
Engages students in social justice initiatives through grassroots organizing.
Chicago Explorers Summer Camp
A summer camp program for students to explore Chicago.
À propos
Bronzeville Leadership Academy
Fondée en
2022
EIN
920636505
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
17622 STONEBRIDGE DR HAZEL CREST, Illinois 60429-2012 United States
Site web
itavschools.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
It Takes A Village Leadership Academy (ITAV LA), est. 2004, is a K-8 social justice school focused on leadership, critical thinking, and global awareness. ITAV empowers students to drive change in their communities. They expanded to Bronzeville in 2024, taking over the former Hales Franciscan campus to provide high-quality education and life-empowering social services.
La mission
Bronzeville Leadership Academy nurtures students in Hazel Crest, Illinois, providing a supportive environment that encourages growth, learning, and leadership. Visit itavschools.org to learn more.
Recherche d'autres organisations en
Illinois, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :