Bromeliad Society Of La Ballona Valley
Bromeliad Society Of La Ballona Valley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Réunions mensuelles
In-person meetings featuring speakers, refreshments, plant show and tell, and a plant table with bargain plants.
Annual Plant Show and Sale
An annual event to showcase and sell bromeliads, offering a variety of species and cultivars.
À propos
Bromeliad Society Of La Ballona Valley
Fondée en
1969
EIN
956228509
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.2.3. Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
5144 PURDUE AVE CULVER CITY, California 90230-5348 United States
Site web
www.bsi.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Bromeliad Society of La Ballona Valley, founded in 1950, is a group of bromeliad enthusiasts and plant lovers from Los Angeles and Southern California. One of the oldest bromeliad societies, they host annual shows and sales to share their love for bromeliads.
La mission
The Bromeliad Society of La Ballona Valley connects plant lovers from Los Angeles and Southern California, fostering appreciation for bromeliads as one of the oldest bromeliad societies.
