Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services du dimanche
Classic service at 8:00am & 9:30am, Modern service at 11:00am, and online services at 9:30am & 11:00am, providing worship and community.
K.I.D. Team
Discipleship and activities for kids from 4 months to 6th grade, offered on Wednesday nights and Sunday mornings.
Ministères des étudiants
Small group Bible studies for teens to connect, ask questions, and grow in their faith.
Young Adults (18-25)
Weekly Bible study for young adults to connect, ask questions, and grow in faith together.
À propos
Fondée en
1979
EIN
942598831
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
7335 E BROADWAY RD MESA, Arizona 85208-2011 United States
Site web
bccmesa.com
Téléphone
(480)-981-0802
Adresse électronique
-
À propos
Broadway Christian Church of Mesa, Arizona, established in 1979, is a non-denominational church serving the East Mesa community. They offer both classic and modern services. More information can be found on their website bccmesa.com.
La mission
Broadway Christian Church is dedicated to making fully devoted followers of Christ. They offer Sunday services with classic and modern options, both in-person and online.
