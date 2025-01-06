Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord

À propos

Le British American Business Council Northern California, fondé en 1955, facilite les relations entre les communautés d'affaires du Royaume-Uni et des États-Unis. Il offre un forum pour le réseautage, l'échange d'informations et les opportunités d'expansion commerciale, aidant ainsi ses membres à prospérer sur le marché mondial.

La mission

Le British American Business Council Northern California offre un forum pour l'échange d'informations, la création de réseaux et l'identification d'opportunités d'expansion commerciale pour les organisations et les individus qui souhaitent faire du commerce.