Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
Faire un don
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
Acheter pour soutenir
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
BABC NeXtGen
Destiné aux jeunes professionnels de moins de 37 ans, ce programme offre des possibilités de réseautage et de socialisation au sein de la communauté d'affaires britannico-américaine.
À propos
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
Fondée en
1955
EIN
941263813
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
149 NEW MONTGOMERY ST SUITE 428 SAN FRANCISCO, California 94105-3739 United States
Site web
babcsf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Le British American Business Council Northern California, fondé en 1955, facilite les relations entre les communautés d'affaires du Royaume-Uni et des États-Unis. Il offre un forum pour le réseautage, l'échange d'informations et les opportunités d'expansion commerciale, aidant ainsi ses membres à prospérer sur le marché mondial.
La mission
Le British American Business Council Northern California offre un forum pour l'échange d'informations, la création de réseaux et l'identification d'opportunités d'expansion commerciale pour les organisations et les individus qui souhaitent faire du commerce.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :