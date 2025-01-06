alimenté par 
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord

 - 
Fournir un forum pour les opportunités d'expansion des entreprises.
Événements de 

Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord

100% de vos achats soutiennent 
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

BABC NeXtGen

Destiné aux jeunes professionnels de moins de 37 ans, ce programme offre des possibilités de réseautage et de socialisation au sein de la communauté d'affaires britannico-américaine.

À propos

Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord

Fondée en

1955

EIN

941263813

Type IRS 501(C)

501(c)(6)

Catégorie/Type

Développement communautaire

Adresse

149 NEW MONTGOMERY ST SUITE 428 SAN FRANCISCO, California 94105-3739 United States

Site web

babcsf.org

Téléphone

-

Adresse électronique

-

Conseil d'affaires britannico-américain de Californie du Nord
À propos

Le British American Business Council Northern California, fondé en 1955, facilite les relations entre les communautés d'affaires du Royaume-Uni et des États-Unis. Il offre un forum pour le réseautage, l'échange d'informations et les opportunités d'expansion commerciale, aidant ainsi ses membres à prospérer sur le marché mondial.

La mission

Le British American Business Council Northern California offre un forum pour l'échange d'informations, la création de réseaux et l'identification d'opportunités d'expansion commerciale pour les organisations et les individus qui souhaitent faire du commerce.

