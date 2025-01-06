Brighter Beginnings
Brighter Beginnings
Brighter Beginnings
Brighter Beginnings
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Family Partnership Program
Offers support to young, pregnant, and parenting adults, helping them care for their children while continuing their education and planning for future self-sufficiency.
Programme de soutien aux familles
Provides support to pregnant and parenting young adults, helping them care for themselves and their babies, continue their education, and plan for jobs.
Early Head Start + Head Start Program
Comprehensive early childhood education, health, nutrition, and parent involvement services to low-income children and their families.
Brilliant Babies
Focuses on healthy development and nurturing care for babies and toddlers.
À propos
Brighter Beginnings
Fondée en
1985
EIN
942949749
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Services sociaux
Adresse
2727 MACDONALD AVE RICHMOND, California 94804-3006 United States
Site web
www.brighter-beginnings.org
Téléphone
(510)-437-8950
Adresse électronique
-
À propos
Brighter Beginnings, founded in 1984, supports healthy births and successful development of children by partnering with parents and building strong communities. They offer family support, mental health services, medical care, and early head start programs in resource-poor neighborhoods, empowering families to raise happy, healthy children.
La mission
Brighter Beginnings supports healthy births and successful development of children by partnering with parents and helping to build strong communities so parents can raise happy, healthy children.
