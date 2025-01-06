Bridge Of Faith
Faire un don
Bridge Of Faith
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Bridge Of Faith
Acheter pour soutenir
Bridge Of Faith
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Bridge Of Faith
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Food Co-op
Provides food resources to the community.
Year-Round Children's Ministry
Offers ongoing ministry programs for children.
The Greenhouse
A project involving a greenhouse, potentially for food cultivation or education.
Paid Internship Programs
Provides paid internships for youth to develop job skills.
À propos
Bridge Of Faith
Fondée en
1997
EIN
954625811
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 9108 WHITTIER, California 90608-0000 United States
Site web
bridgeoffaith.org
Téléphone
(562)-322-5265
Adresse électronique
À propos
Bridge of Faith, founded in 1996, empowers young women who have aged out of foster care or are facing homelessness. They provide a safe H.O.M.E. (Home Opportunity Meets Emancipation), emotional support, and life skills training to help them become self-sufficient and emotionally stable women of purpose. Charity Navigator gives them a 4-star rating.
La mission
Bridge of Faith empowers girls/women who have aged out of foster care, or facing homelessness by providing a safe H.O.M.E. (Home, Opportunity, Mentoring, Education).
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :