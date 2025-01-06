Bridge International Refugee Services Birs
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme pour l'emploi
Assists refugees and other eligible newcomers in finding employment and becoming self-sufficient. Offers job readiness training, placement assistance, and post-employment support.
À propos
Fondée en
2023
EIN
931459322
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien et assistance aux réfugiés
Adresse
2612 HACKBERRY PL PLANO, Texas 75025-6017 United States
Site web
www.bridgeirs.org
Téléphone
(194)-530-81079
Adresse électronique
À propos
La mission
BRIDGE INTERNATIONAL REFUGEE SERVICES (BIRS) offers support and resources to refugees in Plano, Texas, helping them build new lives and stronger communities.
