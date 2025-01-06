Brent Oliver 541 Foundation
Faire un don
Brent Oliver 541 Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Brent Oliver 541 Foundation
Acheter pour soutenir
Brent Oliver 541 Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Brent Oliver 541 Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Mobility Aid Technology
Provides opportunities to obtain devices that restore mobility for individuals.
Mental Health Awareness
Inspires individuals facing difficult situations to understand they are not victims.
Sensibilisation des familles
Brings families together through outdoor activities, encouraging them to disconnect from technology.
Snow Kings
A geocache-style competition challenging experienced snow-wheeling drivers from around the world.
À propos
Brent Oliver 541 Foundation
Fondée en
2024
EIN
933657656
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
85680 GRIGGS RD MILTON FRWTR, Oregon 97862-7405 United States
Site web
brentoliver541.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
They deliver customized mobility equipment tailored to each person's real-world environment and unique needs, and inspire others to realize they are not victims to circumstances in life.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :