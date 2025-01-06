Breathe California Of The Bay Area Golden Gate And Central Coast
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Asthma Home Visits
One-on-one asthma education and environment assessment of respiratory hazards for all age groups.
Asthma Summer Camp Superstuff
Summer camp for asthmatic children ages 6 to 12, teaching techniques on how to manage asthma.
Asthma Education Class for Children
School and daycare asthma education classes for children affected by asthma.
Better Breathing with COPD in the Bay Area
Trains community health workers to give presentations on lung health and COPD.
À propos
Fondée en
1948
EIN
941156307
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1469 PARK AVE SAN JOSE, California 95126-2530 United States
Site web
lungsrus.org
Téléphone
(408)-998-5865
Adresse électronique
À propos
Breathe California of the Bay Area, Golden Gate, and Central Coast, founded in 1948, is dedicated to fighting lung disease. They offer asthma programs for children and adults, tobacco control initiatives like the Ash Kickers Smoking Cessation Program, and advocate for clean air. They strive to reduce the impact of lung disease through prevention, education, and advocacy.
La mission
As the local clean air and healthy lungs leader, Breathe California fights lung disease in all its forms.
Californie, États-Unis
