Brea Rifle & Pistol Club
Brea Rifle & Pistol Club
Brea Rifle & Pistol Club
Brea Rifle & Pistol Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Shooting Tournaments and Competitions
Organizes shooting tournaments and competitions for members and their guests.
Open Range Days
Provides open range days for members to practice and enjoy shooting their firearms.
Firearm Safety and Marksmanship Training
Promotes safe handling, proper care of firearms, and developing marksmanship skills.
À propos
Brea Rifle & Pistol Club
Fondée en
2020
EIN
956101257
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
180 E OCEAN BLVD LONG BEACH, California 90802-4709 United States
Site web
www.brearifleandpistolclub.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Brea Rifle & Pistol Club, est. 2020, is a California non-profit promoting NRA-sanctioned marksmanship and firearm safety programs. They aim to support and promote responsible firearm ownership and shooting sports.
La mission
BREA RIFLE & PISTOL CLUB brings together shooting enthusiasts in Long Beach, fostering a community focused on safe and responsible firearm practices.
Californie, États-Unis
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :