Brazo De Oro Childrens Foundation
Faire un don
Brazo De Oro Childrens Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Brazo De Oro Childrens Foundation
Acheter pour soutenir
Brazo De Oro Childrens Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Brazo De Oro Childrens Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Support for Mariana Bracetti Academy Charter School
Supporting the health, welfare, and educational interests of Mariana Bracetti Academy Charter School students.
À propos
Brazo De Oro Childrens Foundation
Fondée en
2009
EIN
943456074
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
1840 TORRESDALE AVE PHILADELPHIA, Pennsylvania 19124-4418 United States
Site web
www.mbacs.org
Téléphone
(215)-291-4436
Adresse électronique
À propos
Brazo de Oro Children's Foundation, established in 2009, supports the health, welfare, and educational interests of Mariana Bracetti Academy Charter School in Philadelphia. The foundation aims to enhance the well-being and academic success of the students at the charter school.
La mission
Brazo De Oro Childrens Foundation supports the health, welfare, and educational interests of Mariana Bracetti Academy Charter School.
Recherche d'autres organisations en
Pennsylvanie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :