Clubs des garçons et filles de la vallée de Sonoma

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Les arts
Programmes axés sur les beaux-arts, la photographie, la poterie et la musique.
Développement du caractère et du leadership
Des programmes conçus pour inculquer une bonne moralité et des compétences en matière de leadership.
Éducation et développement de carrière
Programmes de soutien à la réussite scolaire et à l'exploration des carrières.
Santé et compétences de vie
Programmes visant à promouvoir des modes de vie sains et des objectifs personnels.
Fondée en
1966
EIN
941579901
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
100 W VERANO AVE SONOMA, California 95476-5362 États-Unis
Site web
www.bgcsonoma.org
Téléphone
(707)-938-8544
Adresse électronique
-
À propos
Fondé en 1962, le Boys & Girls Clubs of Sonoma Valley offre des opportunités positives aux jeunes et aux adolescents de Sonoma. Au service de plus de 2 000 membres, le club propose des programmes axés sur la réussite scolaire, des modes de vie sains et le développement du caractère. Il offre un environnement sûr et des possibilités d'apprentissage élargies après l'école et pendant l'été.
La mission
Le Boys & Girls Clubs of Sonoma Valley a pour objectif d'offrir aux jeunes et aux adolescents de notre communauté, en particulier à ceux qui ont le plus besoin de nous, des opportunités positives d'apprendre, de réussir et de découvrir tout leur potentiel.
