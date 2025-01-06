Boys & Girls Clubs Of Silicon Valley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Éducation et développement de carrière
Helps youth excel in education, set goals, explore careers, and prepare for future education or employment.
Technology & Internet Safety
Develops digital literacy skills for youth, preparing them for careers in the ever-evolving digital world.
Caractère et leadership
Empowers youth to be global citizens, build relationships, develop positive character, and respect cultural identities.
Santé et compétences de vie
Develops positive behaviors, personal goal setting, and self-sufficiency skills for a successful adulthood.
À propos
Boys & Girls Clubs of Silicon Valley, founded in 1944, empowers youth, especially those in need, to reach their full potential as productive, responsible, and caring adults. They offer after-school and summer programs focused on education, career development, leadership, health, arts, and recreation. With a commitment to closing the opportunity gap, they provide accessible enrichment, mentorship, and support to at-risk youth in Silicon Valley.
La mission
To inspire and empower all young people, especially those who need us most, to realize their full potential as productive, responsible and caring adults.
