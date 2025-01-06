À propos

Boys & Girls Clubs of Silicon Valley, founded in 1944, empowers youth, especially those in need, to reach their full potential as productive, responsible, and caring adults. They offer after-school and summer programs focused on education, career development, leadership, health, arts, and recreation. With a commitment to closing the opportunity gap, they provide accessible enrichment, mentorship, and support to at-risk youth in Silicon Valley.

La mission

To inspire and empower all young people, especially those who need us most, to realize their full potential as productive, responsible and caring adults.