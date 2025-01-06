Boys And Girls Club Of The South Coast
Boys And Girls Club Of The South Coast
Événements de
Boys And Girls Club Of The South Coast
Boys And Girls Club Of The South Coast
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'activités périscolaires
Provides a safe and supportive environment for kids and teens after school hours.
Programme pour les écoles secondaires
Offers targeted programs and resources to help high school students succeed.
Programme d'athlétisme
Promotes physical activity, teamwork, and sportsmanship through various athletic activities.
Camp d'été
Provides a fun and engaging summer experience for children with various activities.
À propos
Boys And Girls Club Of The South Coast
Fondée en
1966
EIN
956111998
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1304 CALLE VALLE SAN CLEMENTE, California 92672-3838 United States
Site web
bgcsanclemente.org
Téléphone
(949)-492-0376
Adresse électronique
À propos
The Boys & Girls Club of the South Coast Area, founded in 1966, enables young people, especially those who need it most, to reach their full potential as productive, caring, and responsible citizens. They offer after-school, high school, athletics, and summer camp programs. Their mission focuses on academic success, healthy lifestyles, and community service.
La mission
Our mission is to enable all youth, especially those who need us most, to reach their potential as productive, responsible and caring citizens.
Ville
État
