Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Louveteaux
For children in kindergarten through fifth grade, focusing on fun activities and character development.
Scouts BSA
For youth ages 11-17, providing leadership opportunities and outdoor experiences.
L'aventure
For young adults ages 14-20, offering high-adventure activities and leadership training.
Sea Scouts
For young adults ages 14-20, focusing on maritime skills and adventures.
À propos
Scouts d'Amérique
Fondée en
1965
EIN
941156255
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
6005 N TAMERA AVE FRESNO, California 93711-3911 United States
Site web
seqbsa.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Sequoia Council, Boy Scouts of America, serves Fresno, Madera, Kings, and Tulare Counties. Its mission is to prepare young people to make ethical choices by instilling the values of the Scout Oath and Scout Law.
La mission
The mission of Scouting America is to prepare young people to make ethical and moral choices over their lifetimes by instilling in them the values of the Scout Oath and Scout Law.
