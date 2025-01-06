Scouts d'Amérique

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Louveteaux

A program for boys and girls in kindergarten through fifth grade focused on fun activities, making friends, and developing character through interactive adventures.

Scouts BSA

A traditional Scouting program for youth ages 11-17, offering outdoor adventures, leadership opportunities, and community service projects.

L'aventure

A youth-led program for young adults ages 14-20 focused on building adventures, developing leadership skills, and providing real-world experiences.

Le scoutisme marin

A program focused on aquatic activities, seamanship, and leadership development for young adults. Saltwater or big lakes aren't required!

