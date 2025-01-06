Scouts d'Amérique
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Louveteaux
A program for boys and girls in kindergarten through fifth grade focused on fun activities, making friends, and developing character through interactive adventures.
Scouts BSA
A traditional Scouting program for youth ages 11-17, offering outdoor adventures, leadership opportunities, and community service projects.
L'aventure
A youth-led program for young adults ages 14-20 focused on building adventures, developing leadership skills, and providing real-world experiences.
Le scoutisme marin
A program focused on aquatic activities, seamanship, and leadership development for young adults. Saltwater or big lakes aren't required!
À propos
Scouts d'Amérique
Fondée en
1965
EIN
951643983
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1207 UPAS ST SAN DIEGO, California 92103-5127 United States
Site web
www.sdicscouting.org
Téléphone
(161)-929-86121
Adresse électronique
À propos
The San Diego-Imperial Council of Scouting America aims to develop values-based leadership and character in youth. Serving San Diego & Imperial Counties, it provides year-round programs instilling ethics, leadership, & life skills. With over 6,000 youth and 4,000 volunteers, it offers activities & camps to encourage greatness.
La mission
To encourage responsible fun and adventure, instill sound morals and values in our young people, foster citizenship, service, and leadership, and inspire the next generation of leaders to serve our own communities.
