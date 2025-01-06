Box Springs Mutual Water
Box Springs Mutual Water
Programmes et services
Water Acquisition and Distribution
Acquiring and distributing water to the community as a mutual water company in Moreno Valley, CA.
À propos
Box Springs Mutual Water
Fondée en
1944
EIN
950565825
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
21740 DRACAEA AVE MORENO VALLEY, California 92553-8022 United States
Site web
boxspringsmutualwater.org
Téléphone
(951)-653-6419
Adresse électronique
À propos
Box Springs Mutual Water Company, formed in 1920, serves approximately 750 customers in a 440-acre area of Moreno Valley. In 2012, the water board was ousted by shareholders due to allegations of embezzlement.
La mission
Box Springs Mutual Water Company supplies clean, reliable water to the Moreno Valley community, supporting local homes and families with essential water services.
