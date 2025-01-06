Ce profil n'a pas été revendiqué.

Box Springs Mutual Water Company, formed in 1920, serves approximately 750 customers in a 440-acre area of Moreno Valley. In 2012, the water board was ousted by shareholders due to allegations of embezzlement.

Box Springs Mutual Water Company supplies clean, reliable water to the Moreno Valley community, supporting local homes and families with essential water services.