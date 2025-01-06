Bourns Foundation
Bourns Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
STEM Education Advancement
Focuses on supporting organizations and programs that promote education, science, and technology, especially in STEM fields.
Youth Innovation
Supports the Bourns Family Youth Innovation Center, offering programs and resources for Riverside residents to learn and innovate.
À propos
Bourns Foundation
Fondée en
1959
EIN
956044472
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
1200 COLUMBIA AVE RIVERSIDE, California 92507-2129 United States
Site web
bourns.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Bourns Foundation, est. 1956, is a 501(c)(3) nonprofit focused on advancing STEM education. Located in Riverside, CA, the foundation supports scientific and technological research and related programs, offering scholarships and community outreach to inspire and educate the next generation of innovators.
La mission
The Bourns Foundation focuses on the advancement of S.T.E.M. education, fostering scientific and technological research, and enabling related programs.
