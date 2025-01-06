Bosque Emergency Support Team
Programmes et services
Firefighter Rehabilitation Support
Providing hydration, nourishment, and rest to county VFDs and first responders during emergencies.
Emergency Shelter Operation
Opening and staffing shelters during severe weather events to ensure community safety.
Search Team Support
Assisting search teams in their operations to locate missing persons in Bosque County.
Bosque Emergency Support Team
Fondée en
2023
EIN
923575323
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 406 MERIDIAN, Texas 76665-0406 United States
Site web
bosquebest.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
La mission
BEST offers rehab support for firefighters, opens shelters during severe weather, supports search teams, and provides emergency communications during outages.
