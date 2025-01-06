Bonneville Kennel Society
Bonneville Kennel Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dog Shows
Organizes all-breed dog shows with conformation, rally, obedience, and agility competitions.
À propos
Bonneville Kennel Society
Fondée en
1985
EIN
942951618
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
PO BOX 42 DRAPER, Utah 84020-2010 United States
Site web
bbkautah.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The organization's purpose is to promote the advancement of all breeds of purebred dogs.
